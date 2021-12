Aria, terra, fuoco, acqua: la forza del Molise in un “caffè per natura”

Occasione di condivisione. Momento per raccontarsi e ritrovarsi, attraverso i simboli del Molise che incanta. Della natura che conquista.



Si chiamano Aria, Terra, Fuoco, Acqua e sono le quattro nuovissime miscele Premium di Caffè Camardo che raccontano le bellezze nascoste e le antiche ritualità di una terra riservata come il Molise.



Un progetto che nasce dall’amore per la terra generosa del Molise, un ambiente che non è stato raggiunto del tutto dalla mano dell’uomo. Dove le distese di verde si legano alla forza del mare per accompagnare la vita dell’uomo. Dove il fuoco rivive nella tradizione della ‘Ndocciata e forgia le campane di Agnone conosciute in tutto il mondo.



Una simbiosi tra l’uomo e l’ambiente che lo circonda che vive in ogni momento per una campagna di comunicazione che vuole rappresentare anche un percorso di valorizzazione del territorio molisano perché ne racconta il patrimonio paesaggistico e culturale.



L’equilibrio tra uomo e natura, tra il Molise e i quattro elementi primordiali di aria, terra, fuoco e acqua si miscelano e invitano il consumatore a “scegliere il proprio momento”. Il caffè diventa a sua volta un vero rituale da vivere immerso nella propria terra in un rapporto costante tra l’uomo e la natura.



Quello tra Caffè Camardo e il Molise, infatti, è un amore che dura da 70 anni: nella piccola regione che ‘non esiste’ l’azienda di torrefazione ha creato le prime produzioni fino a crescere e a diventare bio, riducendo al minimo l’impatto sull’ambiente attraverso dei processi tecnologici sostenibili e all’avanguardia.

Un invito a vivere il proprio momento. Di sentire la natura in ogni vibrazione, in ogni sentimento. Di amare il proprio territorio e le bellezze che custodisce.