Aria polare in arrivo sul Molise: da domani attesa la neve

REDAZIONE

Temperature in calo e nevicate sono attese domani in Molise e sul capoluogo di regione. Gli esperti meteo da tempo avevano preannunciato questa parentesi invernale tra sabato, domenica e le prime ore di lunedì.

Sulla nostra regione, come riportato da MeteoinMolise (QUI l’articolo), cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con precipitazioni sparse anche di intensità moderata specie sulle aree interne del Molise centrale e in quelle dell’alto Molise. Nevicate a partire dai 350-400 metri, con accumuli al suolo a partire dai 450-500 metri, crescenti verso nord. Sabato, specie in mattinata, possibili occasioni di bufere. Neve con accumulo anche sul capoluogo di regione. Domenica, meglio ma con possibili residue nevicate sui settori interni.