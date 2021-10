Areomobili militari in volo su Campochiaro: al via l’esercitazione del Soccorso Alpino e Speleologico

Sarà oggi alle 16 l’esercitazione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) con gli aeromobili dell’85° Storno Pratica di Mare dell’Aeronautica militare.

Base operativa dell’esercitazione sarà l’elisuperfice del Centro Funzionale della Protezione Civile di Campochiaro.

I tecnici del CNSAS si addestreranno in operazioni di sbarco ed imbarco in hovering (volo stazionario) e mediante verricello in ambiente impervio, e in simulazioni di movimentazione con elicottero di materiale sanitario e ferito con barella in diversi scenari nel Gruppo montuoso del Matese.

Nello stesso scenario operativo le manovre verranno eseguite anche dopo il tramonto essendo l’equipaggio dell’Aeronautica militare dotato di apparecchiature NVG per la visione notturna.