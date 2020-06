Aree verdi, associazioni e Comune collaborano e i risultati si vedono

BOJANO. Prosegue l’attività di manutenzione ordinaria delle aree verdi, promossa dalle associazioni locali con il Comune di Bojano. L’iniziativa è stata lanciata in seguito a diversi confronti tra il Commissario Straordinario Pigliacelli, i Tecnici comunali e le principali associazioni di volontariato, con l’obiettivo di rendere la cittadina più accogliente in vista dei mesi estivi. Negli ultimi giorni decine di volontari si sono impegnati per restituire decoro alle aree verdi bojanesi. «Numerosissime Associazioni – spiegano dal comune – hanno risposto con straordinario senso civico e un gran lavoro alla richiesta di partnership avanzata dal Comune di Bojano poco più di una settimana fa. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: spazi verdi, prima invasi da erba alta, che velocemente vengono restituiti alla fruibilità di tutti i cittadini, pulizie straordinarie che donano a Bojano l’aspetto che merita; non c’è storia, in una Città ordinata e pulita si vive meglio, molto meglio. Occorre però non fermarsi ai risultati raggiunti e andare avanti, speditamente, in tutti gli ambiti. C’è ancora tantissimo da fare, ed è proprio per questo che il Comune di Bojano, andando incontro anche alle richieste delle Associazioni di volontariato, sta studiando un progetto più ampio per riqualificare, attraverso lo strumento dell’adozione, oltre alle aree verdi, anche piccoli manufatti, al momento totalmente ammalorati e inservibili, per riconsegnarli alla Comunità bojanese. L’idea, che ovviamente sarà valutata dall’Ufficio Tecnico comunale e poi trasfusa in un schema tipo di adozione, prevede l’affidamento di piccoli locali e altri spazi, attualmente in disuso, alle cure di una o più Associazioni richiedenti. L’Associazione provvederà al ripristino della funzionalità del bene secondo un progetto ad hoc, che comprenderà da un lato l’osservanza di tutte le normative vigenti in tema di sicurezza, salubrità dei luoghi, ecc., dall’altro uno scopo meritevole a favore della Comunità di Bojano. Nei prossimi giorni, inoltre, inizieranno le attività di pulizia del verde di tutta l’area che insiste intorno alla strada romana. In questa prima fase, che vedrà ancora all’opera la collaudata sinergia tra Uffici comunali e Associazioni di volontariato, si procederà anche ad una verifica della funzionalità dell’attuale impianto di illuminazione del sedime. In prosieguo di tempo i comuni sforzi verranno indirizzati alla manutenzione del tratto cittadino del corso d’acqua Calderari».

Gianluca Caiazzo