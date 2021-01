Aree interne, nasce il Forum permanente degli amministratori

Sulla spinta dei Vescovi. Il 20 gennaio webinar con l’onorevole Provenzano

«Emerge la fondata convinzione che la promozione sociale, economica e culturale delle “aree interne” delle nostre Regioni sia una impresa da condurre “al plurale”: cioè, attraverso una larga e sinergica convergenza di vari Soggetti istituzionali, civili ed ecclesiali. Se tale mobilitazione verrà a mancare appare fondato il timore che queste zone saranno destinate ad un graduale ma inesorabile declino: demografico, urbanistico e produttivo. La conseguente perdita di secolari tradizioni, di importanti competenze relazionali come anche di specifiche “sensibilità” progettuali e originali contributi operativi – di cui questi Centri sono custodi – costituirebbe un grave danno non solo per i nostri territori ma anche per l’intero Paese. Sulla spinta dei “Vescovi per le aree interne”, esperienza promossa e avviata da quelli della Metropolia Beneventana in Campania, ai quali si sono aggiunti i presuli di diocesi appartenenti alla dorsale appenninica, dal Molise all’Abruzzo, dal Lazio alle Marche, dall’Emilia alla Toscana, nasce il Forum permanente degli amministratori delle aree interne. Si punta a sperimentare lo spirito di unità per una nuova frontiera politica dei territori, orientata a una visione comune e condivisa rispetto alle chiusure egoistiche e spesso furbescamente utilizzate come scorciatoie solitarie a scapito di azioni e disegni plurali ma convergenti. Dopo il Forum introduttivo del 2019, il percorso prevede ora tre webinar tematici (gennaio, febbraio e marzo), la creazione di un organismo di coordinamento e il “Forum 2021”, tre giorni di confronto in presenza a Benevento. Alle iniziative in calendario possono partecipare amministratori (soprattutto giovani), operatori socio-politici, ricercatori e studenti universitari. Si invitano pertanto i Sigg. Sindaci a prendere parte alle iniziative in particolare al primo webinar previsto per il prossimo mercoledì 20 gennaio in cui sarà presente l’On.le Giuseppe Provenzano e il direttore di Svimez Luca Bianchi. Info e iscrizioni: www.faare.org».