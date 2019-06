Aree chiuse al traffico e servizio navetta per il Corpus Domini

CAMPOBASSO

Presentata la mappa della mobilità cittadina che definisce le aree chiuse al traffico o di filtraggio per i giorni di festa del Corpus Domini. «Chiediamo ai cittadini di collaborare usando le auto il meno possibile – ha detto il neo assessore alla Mobilità, Simone Cretella – anche perché abbiamo predisposto il servizio navetta per chi arrivasse da fuori città in contrada Selvapiana o alla zona industriale».