Area verde, dogpark, ristorazione, lasergame: apre il parco di Via XXIV Maggio

La Punto Immagine realizza a Campobasso il primo pop-up experience: uno spazio abbandonato che rivive grazie ad aziende di diversa natura che si trasferiscono momentaneamente in quel luogo. Il progetto parte con la ristorazione i giovani e i campus per bambini. Saranno con me Domenico Colella e Enzo Manocchio con la bruschetteria Mazzamaurielle e Massimo Maio – Agripet con il dog park. Da questa finestra sul parco vedremo spazi temporanei per fare vivere la moda, la cucina, lo sport e il commercio. Fino a Natale con l’evento finale. Il parco di via XXIV Maggio apre il 16 luglio dalle 18.00. Vi aspetto. Eliseo Sipari Amministratore della Punto Immagine.

