Area sportiva Sturzo, al via “La Chami al Campus”

Lunedì mattina via a “LaChami al campus” organizzato dalla Scuola calcio élite Chaminade Campobasso e dalla Ludoteca Magicabula. Dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 7:30 alle ore 13:30 l’area sportiva Sturzo ospiterà bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni. Il programma prevede attività sportive, ricreative ed escursioni, il tutto sotto la supervisione dello staff di tecnici e animatori qualificati. Ogni attività è pensata perché ogni partecipante possa esprimere in pieno se stesso e cimentarsi, anche, in nuove attività. La pandemia ha innegabilmente cambiato la nostra quotidianità, ma “LaChami al Campus” si impegna a garantire un ambiente sicuro e protetto dove trascorrere momenti di divertimento e spensieratezza in sicurezza. Ogni collaboratore gestirà un gruppo di bambini rispettando gli standard di sicurezza sanitaria in materia di COVID-19. Grazie alla collaborazione tra gli animatori qualificati di Magicabula e gli istruttori della scuola calcio d’elite Chaminade le singole giornate vedranno l’alternarsi attività ludico, sportive e ricreative in base all’età dei bambini/ragazzi, verranno utilizzate anche le strutture al coperto dell’impianto Sturzo. Tante le novità di quest’anno: la possibilità di escursioni una tantum che verranno specificate settimanalmente nel programma, tra cui la piscina; il laboratorio “giocoso” , nello staff una figura qualificata attraverso il gioco insegnerà la lingua inglese; novità assoluta la mensa in collaborazione con “Il Boscaiolo”, da anni nel campo della ristorazione, l’area pranzo sarà allestita in un area apposita e l’uscita è posticipata alle ore 15:00. Ad accogliere i bambini /ragazzi e a coordinare lo staff Francesca Trivisonno della Ludoteca Magicabula:” Anche nel 2021 l’obiettivo è far vivere un’esperienza di socializzazione attraverso gioco, gite e attività creative ed espressive. – prosegue la coordinatrice – Come facciamo abitualmente abbiamo programmato un campus che incoraggi ad esprimersi, farsi nuovi amici, sperimentasi in laboratori e fare sport. Il nostro obiettivo è, anche, quello di andare incontro alle esigenze delle famiglie, per questo abbiamo inserito l’opzione della mensa”. La Chaminade inoltre fino al 31 giugno proseguirà le attività pomeridiane con la Scuola Calcio.