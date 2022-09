Area interna Mainarde, 75mila euro per un Dottorato Comunale triennale che dovrà raccontare la Linea Gustav￼

È stato pubblicato dall’Agenzia di Coesione territoriale il decreto contenente l’elenco delle borse di studio assegnate per i Dottorati Comunali triennali nelle Aree Interne. Tra i progetti ammessi a finanziamento, con una dote finanziaria di 75mila euro, c’è anche quello predisposto in collaborazione tra l’Università degli Studi del Molise e l’Area Interna Mainarde che riguarda la Linea Gustav, la linea fortificata difensiva più importante che venne predisposta in Italia su disposizione di Hitler del 4 ottobre 1943. Una linea strategica che divideva praticamente in due la nostra penisola. “L’obiettivo del progetto – commenta Marisa Margiotta, sindaca di Castel San Vincenzo comune capofila dell’Area Interna Mainarde – è quello di dare la giusta rilevanza anche alla Linea Gustav attraverso la predisposizione di una carta geografica tematica ed interattiva che evidenzi ogni tipologia di avvenimento bellico, militare, politico e sociale accaduto lungo i suoi due versanti”. I risultati attesi nel triennio del Dottorato Comunale prevedono che la ricerca produca, in termini scientifici, un serie di attività attraverso cui divulgare la conoscenza del territorio in questione, permettendo così un rilevante richiamo turistico sui luoghi e nei territori della Linea Gustav. “Abbiamo raggiunto un altro importante risultato finalizzato alla promozione del nostro territorio e delle risorse locali, anche grazie alla sinergia con l’Università degli Studi del Molise che è stata fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo. Ora – conclude Margiotta – ci si attende una bella risposta in termini di partecipazione alla borsa di studio che verrà predisposto dall’Università del Molise”.