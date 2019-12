Area industriale di Trivento, c’è il consiglio comunale monotematico

TRIVENTO. Durante il Consiglio Comunale del 12 dicembre il Sindaco Pasquale Corallo ha comunicato che nel mese di gennaio 2020 (data da individuare) si terrà un Consiglio Comunale Monotematico avente come argomento “L’ Area Industriale di Trivento : prospettive e sviluppo “. Il Consiglio sarà “aperto ” per favorire la partecipazione e il dibattito da parte di tutti i cittadini , operatori economici e amministratori dei Comuni limitrofi. Interverranno l’Assessore alle Attività Produttive della Regione Molise ing V. Cotugno e il Commissario del Consorzio avv. Galasso. Tale Consiglio Comunale si rende necessario a seguito dell’atto ingiuntivo da parte del Consorzio Industriale notificato al Comune di Trivento , così come agli altri Comuni soci del Consorzio e anche per “la situazione di abbandono” in cui versa la Zona Industriale di Trivento.