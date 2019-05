Area di Crisi Complessa, in Molise in arrivo 7 milioni di euro

​É in dirittura d’arrivo l’assegnazione delle risorse finanziarie a favore delle Regioni, tra queste anche il Molise, in cui sono presenti Aree di Crisi Industriale Complessa.

Il Decreto interministeriale (n. 16 del 29 aprile 2019), infatti, è stato registrato lo scorso 20 maggio alla Corte dei Conti. Le risorse – che saranno ripartite tra nove Regioni- ammontano a quasi 117 milioni di euro.

Nello specifico, le prime tre Regioni per importo attribuito saranno la Toscana, con 36.601.252,69 euro, il Lazio cui andranno 25.674.253,71 euro, e la Sardegna con 12.200.417,56 euro.

Seguono Marche, Umbria, Molise al quale spetteranno poco più di 7 milioni, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Sicilia.