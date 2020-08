Area di crisi complessa e vertenza Gam, incontro alla Cgil

Vertenza Gam, incontro previsto per la giornata di martedì 11 agosto presso la sede della Cgil a Campobasso. Durante l’incontro con le organizzazioni sindacali saranno trattate le problematiche, come anticipato, relative alla Vertenza GAM e della delicata situazione che riguarda l’intera area di crisi complessa. Congiuntamente alle federazioni di categoria FLai – Fai e Uila, parteciperanno le confederazioni di Cgil – CIsl e Uil. “Una riunione che si è resa necessaria – fanno sapere le organizzazioni sindacali – considerata la grave situazione occupazionale e vertenziale in atto nonché le ricadute negative conseguenti”.