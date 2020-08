Area di Crisi complessa e Gam, i sindacati: dare lavoro, non ammortizzatori sociali (VIDEO)

Incontro alla Cgil: ricerca di soluzioni per il rilancio della filiera e di strumenti per creare occupazione

Area di crisi complessa e vertenza Gam, si è tenuto questa mattina, martedì 11 luglio, l’incontro presso la sede della Cgil a Campobasso: con le organizzazioni sindacali sono state trattate le problematiche relative alla Vertenza GAM e della delicata situazione che riguarda l’intera area di crisi complessa. A prendere parte all’incontro, tra gli altri, Raffaele De Simone (Fai Cisl), Florinda Di Giacomo (Flai-Cgil) e Raffaele Primiani (Uila-Uil). «I lavoratori Gam? Vogliono lavorare – hanno detto i rappresentanti sindacali durante l’incontro – e non assistenza ma in questo momento, post pandemia, serve quell’aiuto che può dare la cassa integrazione Covid per attivare le politiche previste negli accordi nazionali». «Oggi bisognerebbe parlare della ricerca di soluzioni per rilanciare la filiera. Vanno rimesse al centro del dibattito il rilancio dell’area di crisi e vanno ricercati gli strumenti per creare occupazione. Rilanciare filiera avicola, filiera bassa fino alla trasformazione, alla macellazione. Ci sono opportunità, valutiamo progetti, analizziamo: abbiamo bisogno di rilanciare sistema. Noi dobbiamo dare lavoro, non ammortizzatori sociali; per questo Governo centrale, Regione e noi sindacati mettiamoci insieme per dare occupazione al territorio». «Il Molise è una terra vocata per gli allevamenti, sarebbe sciocco non provare a ricompattare tutta la filiera. Abbiamo opportunità di creare molti posti di lavoro. Ma purtroppo ancora non si capisce cosa si voglia fare qui da noi con le risorse dell’Area di crisi complessa. Bisogna dare una speranza di sviluppo economico alla regione a fronte di uno stato dell’arte che vede sempre più persone abbandonare il territorio».