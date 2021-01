Arcuri risponde a Giustini «No a Larino e 26 posti in più di terapia intensiva sui tre ospedali»

Sanità regionale sempre in “ebollizione” con lettere di andata e ritorno tra Giustini, Toma e Arcuri. Dopo l’ultimatum del presidente al generale, con cui l’invitava a informare la presidenza della Regione di ogni sua iniziativa che ricadesse nell’ambito delle misure di Protezione Civile per l’emergenza Covid, da registrare un’altra lettera, arrivata da Roma. Questa volta si tratta del commissario nazionale della Protezione Civile, Arcuri, che informa Toma e Giustini del fatto che indietro non si torna: l’ospedale di Larino, scartato in un primo momento, non può tornare in gioco per il Covid, costerebbe troppo e l’appalto per l’ex Ospice del Cardarelli è già stato programmato. Ma Arcuri getta acqua anche sul fuoco delle polemiche per la carenza di posti letto in terapia intensiva, lamentata da Giustini. Nessun timore, scrive, entro poco tempo verranno attivati altri complessivi 26 posti letto tra Cardarelli, Veneziale e San Timoteo. In conclusione, Arcuri sembra perfettamente allineato sulle posizioni di Regione e Asrem, pienamente condivise dal responsabile nazionale di Protezione Civile ed emergenza Covid 19.