Arcuri (Invitalia): «Sforzo straordinario per il Molise»

«Gli interventi sono tutti strategici e immediatamente cantierabili»

«Siamo molto soddisfatti, dopo appena tre mesi dalla delibera del CIPE che a maggio ha stanziato 220 milioni di euro partono i cantieri degli interventi. Abbiamo tutti fatto uno sforzo straordinario per accelerare le traiettorie di sviluppo della regione Molise, considerando che gli interventi sono tutti strategici e immediatamente cantierabili e puntano al potenziamento delle infrastrutture, con ricadute nell’ambito turistico-culturale e nell’industria agroalimentare». Lo ha dichiarato Domenico Arcuri, Amministratore Delegato di Invitalia oggi in Prefettura a Campobasso per la firma del Cis Molise.