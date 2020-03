Arcuri commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus

L’ad Invitalia spesso in Molise per il Contratto di Sviluppo



Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato la nomina di Domenico Arcuri a commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus: “Si occuperà di potenziare la risposta delle strutture ospedaliere all’emergenza sanitaria. Sarà un commissario che avrà ampio potere di deroga e lavorerà soprattutto per la produzione e la distribuzione di attrezzature per terapia intensiva e sub intensiva. Avrà il potere di creare nuovi stabilimenti per la produzione di queste attrezzature e per sopperire alle carenze riscontrate e si raccorderà con il capo della protezione civile Borrelli“. Arcuri (nella foto insieme all’avvocato Luigi Iosa) è stato più volte in Molise per il Contratto di Sviluppo, in qualità di ad di Invitalia.