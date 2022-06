Arcidiocesi Campobasso-Bojano, il Progetto Policoro lancia “Policoro Youth Contest 2022”

L’iniziativa punta ad accompagnare, sostenere e premiare un’impresa giovanile del territorio diocesano che sposi la sostenibilità in ogni sua forma e il bene comune

Dopo la prima edizione, il Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Campobasso – Bojano lancia Policoro Youth Contest 2022, iniziativa per accompagnare, sostenere e premiare un’impresa giovanile del territorio diocesano che sposi la sostenibilità in ogni sua forma e il bene comune.

Il premio è suddiviso come contributo a fondo perduto di € 1500,00 e consulenza specialistica/accompagnamento di € 500,00.

Dopo una prima fase di ammissione, i partecipanti sono invitati a compilare un business plan e realizzare un video pitch secondo le linee guida fornite dall’equipe del Progetto Policoro.

Il bando con i requisiti e le modalità per partecipare è scaricabile sul sito dell’Arcidiocesi di Campobasso-Bojano. La scadenza per partecipare è fissata al giorno 15 luglio 2022. È possibile inviare una mail a progettopolicoro.cb@gmail.com per ulteriori informazioni o chiarimenti.

Il Progetto Policoro è l’ufficio pastorale della CEI che si occupa di evangelizzazione, formazione e orientamento per una ricerca attiva del lavoro dei giovani del territorio, nonché di accompagnamento e supporto di attività di autoimprenditorialità nell’ottica del bene comune e dell’economia civile, impegnandosi nell’animazione territoriale e nello sviluppo di rete tra gli operatori e soggetti del Terzo settore.

Per saperne di più, si può visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/ppolicorocb/ e il canale Instagram https://www.instagram.com/progetto_policoro_campobasso/