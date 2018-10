Archivio di Stato, torna la “Domenica di carta”

Anche quest’anno torna l’appuntamento con la Domenica di carta, evento promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per valorizzare il patrimonio culturale “cartaceo” con l’intento di farlo conoscere ai cittadini di ogni età, classe sociale e livello culturale per riappropriarsi delle loro tradizioni e della loro storia.

Con tale obiettivo l’Archivio di Stato di Campobasso effettua un’apertura straordinaria comenica 14 ottobre dalle ore 9 alle 13 durante la quale si svolgeranno le seguenti attività: