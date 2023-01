“Archeologia del paesaggio medievale”, l’incontro presso il Circolo Sannitico di Campobasso

Si chiama “Archeologia del paesaggio medievale nel Molise interno – Sguardi sul passato per riconoscere il futuro” ed è il primo numero della collana “Aree interne” Edizioni di Macchiamara- Bagnoli del Trigno (IS) 2022 quello che sarà presentato domani, martedì 10 gennaio, presso il Circolo Sannitico di Piazza Pepe a Campobasso.

La collana è diretta dal prof. Gino Massullo, storico e autore di numerose pubblicazioni, direttore della rivista molisana di storia e scienze sociali “Glocale”. Sarà relatore in questo evento, accanto alla dott.ssa Gabriella Di Rocco, vice presidente della SIPBC ONLUS-MOLISE, archeologa e docente presso l’università LUMSA di Roma, studiosa di archeologia cristiana, bizantina e medievale, autrice di numerose pubblicazioni soprattutto sui castelli.

Il Medioevo ha inciso profondamente sui paesaggi in cui oggi viviamo. La ricerca storiografica e archivistica, unita all’esplorazione del territorio e all’analisi della cartografia storica e della toponomastica portata avanti negli ultimi decenni per una parte considerevole del territorio molisano, mostra quanto sia importante riscoprire gli elementi peculiari dei paesaggi medievali, in primis i castelli.

Sono stati essi a determinare, in stretto rapporto con la storica rete tratturale, l’assetto paesaggistico e territoriale della regione che, in particolare nelle sue aree interne, ancora oggi persiste quasi immutato, continuando a costituire elemento identitario significativo. E’ dunque importante conoscerne la storia, per garantirne la conservazione e per godere di un patrimonio di bellezza antica e, al contempo, per provare a capire chi siamo stati, chi siamo e chi potremo essere.