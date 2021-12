APS Molis, raccontare la regione con occhi diversi e il contest fotografico

L’iniziativa di un gruppo di ragazzi tutti di origini molisane per parlare del proprio territorio “con la possibilià di cambiare la nostra terra”

di Romy Raccioppi

Oggi vorrei raccontarvi di APS Molis, un’associazione no profit che ho scoperto per caso sui social e che ha da subito attirato la mia attenzione per l’idea che ha ispirato i suoi fondatori.

Come spesso ribadito nei precedenti articoli, il Molise è dotato di un patrimonio artistico, culturale, storico e naturalistico di alto valore ma scarsamente promosso e conosciuto.

Con la mia rubrica ho inteso portarlo alla luce e invitare, in primis, i cittadini molisani e, in secundis, i turisti italiani e non a conoscerlo e apprezzarlo. Anche Aps Molis nasce con l’obiettivo di valorizzare il Molise, mostrandone le bellezze nascoste, rispettando l’ambiente e organizzando numerosi eventi.

L’associazione

Il gruppo dei soci ordinari, che ne gestisce e organizza i lavori, è composto da giovani tra i 20 e i 25 anni, tutti di origini molisane, che, nonostante siano provenienti da percorsi formativi differenti, sono accomunati dalla voglia di mettere le personali competenze ed esperienze a servizio della propria terra.

Riporto le parole con cui i ragazzi mi hanno introdotto alla loro associazione: “Vogliamo portare in Molise e tra i molisani nuove visoni di ciò che li circonda, parlare del nostro territorio a tutti attraverso tutti i possibili mezzi di comunicazione.

Per questo motivo siamo partiti inizialmente sui social con post di informazione e divulgazione sulle tradizioni del Molise, sulle particolarità del suo territorio, su luoghi e attività di interesse storico, naturalistico e culturale.

Siamo anche sempre molto attenti a dar spazio sui nostri social a tutto ciò che riguarda l’ambito dell’ecosostenibilità e della protezione dell’ambiente, con stampo di attualità o approfondimento.

Tra le attività che abbiamo messo in campo quest’anno segnaliamo: l’attivazione di alcune convenzioni per promuovere le attività commerciali in linea con i nostri valori, per offrire degli sconti ai nostri soci; due serate-evento al Kudetà Lounge Bar, al fine di presentarci ai più di persona e dare spazio alle attività commerciali convenzionate; un contest fotografico intitolato “Molistantanee”.

Il contest fotografico

Colgo l’occasione per invitare tutti i lettori a sostenere la bellissima iniziativa di questi giovani molisani, partecipando al contest fotografico che sarà aperto fino al termine di gennaio e che vanta bellissimi premi.

Il contest ha come soggetto principale il Molise e ha lo scopo, attraverso i temi che dovranno ispirare i partecipanti, di offrire all’osservatore un punto di vista innovativo, per guardare e ammirare la bellezza della nostra terra, per coglierne i limiti ed elaborare spunti riflessivi in un’ottica di promozione e sviluppo territoriale.

Il contest prevede poche e semplici regole: è aperto a fotografi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il 31.1.2022 (data di chiusura della competizione); le foto devono trarre unicamente paesaggi e persone nel territorio della Regione Molise e devono essere inerenti a uno dei temi delle categorie stabilite dal regolamento. Sulla pagina instagram di APS Molis ci sono tutte le informazioni in dettaglio per poter partecipare.

È possibile sostenere l’associazione anche con il tesseramento che sarà aperto a partire da gennaio!