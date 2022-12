Apre VRClub Campobasso, la prima sala gaming di realtà virtuale del Molise

Sparatutto, lasergame, party e team building: l’inaugurazione domani, 28 dicembre, dalle 18, in via Colle delle Api 40 a Campobasso

Inaugura domani, 28 dicembre 2022, alle ore 18 in via Colle delle Api 40 a Campobasso (nei pressi del distributore di benzina Conad) VRClub, la prima sala di realtà virtuale del Molise.

Oltre 200 metri quadri divisi in due maxi arene di gioco. Gaming, party, eventi aziendali e team building per sviluppare la cooperazione del gruppo immersi in un ‘mondo alternativo’.

All’interno della sala si potrà giocare fino a 16 persone contemporaneamente ad uno “sparatutto” cooperativo e assolutamente immersivo. “Si tratta di un prodotto esclusivo di VRClub, molto diverso dalle altre esperienze di realtà virtuale che si possono compiere in giro per l’Italia.

I nostri sviluppatori – hanno affermato Valerio Di Bona e Giuseppe Rocco, soci dell’associazione di VRClub – erano a lavoro da mesi e lo abbiamo testato con incredibile successo nei vari eventi nazionali a cui abbiamo partecipato come Romics, Lucca Comics e Milano Games Week durante i quali abbiamo fatto giocare migliaia di persone”.

“Dopo le aperture di arene di gioco a Milano, Macerata, Roma e Ancona in collaborazione con parchi gioco e centri commerciali, abbiamo deciso di investire direttamente nella nostra regione per consentire anche ai molisani di mettere piede nella realtà virtuale – hanno continuato Di Bona e Rocco – lo abbiamo fatto con la consapevolezza di poter offrire un prodotto gaming ed esperenziale di altissimo livello”.

Campobasso come Milano, Roma e Lucca, quindi, per una sala che nasce per far compiere alle persone un vero e proprio ‘viaggio nel Metaverso’: il giocatore ‘dimenticherà’ il mondo che lo circonda per vivere in prima persona delle esperienze in altre realtà virtuali.

Quindici le ‘mappe’ a disposizione: dal vecchio west, alle città abbandonate fino al futuristico in ambientazioni che variano costantemente. “Non ci sarà assolutamente modo di annoiarsi nella sala VRClub di Campobasso visto che si potranno provare sempre nuove mappe in una sfida continua ai propri amici”.

Uno spazio che vuole essere di ritrovo e di aggregazione sociale in un mondo che è in continua evoluzione. “Vogliamo dare ai ragazzi la possibilità di vivere insieme una socialità diversa, che non deve essere più singola davanti al computer ma di gruppo e cooperativa.

La sala VRClub sarà a disposizione anche per festeggiare compleanni ed eventi speciali, party aziendali e team building. “La realtà virtuale – hanno proseguito Di Bona e Rocco – si presta anche nell’ottica di sviluppare il coordinamento e la cooperazione di un gruppo di lavoro sempre con una modalità di gioco”.

“Se puoi immaginarlo, puoi viverlo”.