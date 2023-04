Apre nuovo contact center, opportunità di lavoro in vista: La Sapienza sceglie il Molise

È stato nuovamente affidato alla Planetcall Direct Srl, società con sede a Campobasso, il servizio di Contact center dell’Università La Sapienza di Roma.

Un incarico davvero importante, considerati i numeri ed il prestigio nazionale ed internazionale dello storico ateneo di piazzale Aldo Moro.

Ma la Planetcall è ormai una realtà nazionale consolidata, che collabora da tempo con partner come il Comune di Milano, l’Istituto nazionale Tumori Regina Elena, la Motorizzazione civile di Trento e L’Acoset Spa di Catania.

Non trascurabili di certo i risvolti, dal punto di vista occupazionale, per il nostro territorio. Proprio a seguito del nuovo sevizio affidato, la società è infatti alla ricerca di personale da impiegare come operatore di Contact center inbound presso la sede operativa di Riccia (CB).

Gli interessati possono candidarsi inviando subito i CV ad amministrazione@planetcalldirect.it