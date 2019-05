Apre la scheda delle Europee ma la trova già “votata”

REDAZIONE TERMOLI

Sono ancora da chiarire i contorni dell’episodio che si sarebbe verificato questa mattina all’interno di uno dei seggi allestiti in città per le elezioni europee e amministrative. Stando a quanto trapelato finora sembrerebbe che una elettrice del seggio numero 9 della scuola Brigida di Termoli avrebbe aperto la propria scheda delle Europee trovandola, in realtà, già “votata” con una “X” sul simbolo di uno dei partiti e l’indicazione del candidato. A quel punto immediata sarebbe partita la segnalazione al presidente di seggio che avrebbe contattato la Digos per l’avvio delle indagini del caso per chiarire se si sia trattato di un mero errore oppure di un episodio molto più grave. All’elettore è stata fornita un’altra scheda e sono andate avanti le operazioni di voto.