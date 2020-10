Apre la pizzeria “Da Cecchino Palazzo”, si realizza il sogno di Francesco: auguri

Apre una nuova pizzeria a Campobasso, una sfida importante in un momento sicuramente particolare. Da Cecchino Palazzo si trova in via Calabria a Campobasso.



“Difficoltà, sacrifici, ostacoli e paure in questo momento storico ti hanno tormentato, ma tu con tenacia, coraggio e determinazione sei riuscito ad esaudire il tuo sogno atteso da una vita.

Io ed Alessandro ne siamo davvero fieri. Forza Francesco, sei grande”.

Tua moglie Concetta e il tuo piccolo Alessandro”

.

Gli auguri anche dalla redazione de Il Quotidiano del Molise.