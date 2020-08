Apre la nuova biblioteca e il paese spalanca le porte alla Cultura

Oggi (29 agosto) alle 17,30 a Pietracatella l’inaugurazione della nuova Biblioteca Comunale

Una nuova biblioteca comunale a Pietracatella: oggi il taglio del nastro. Guidata da Luciano Pasquale, l’ amministrazione comunale uscente ha previsto, alle ore 17,30, la cerimonia di’inaugurazione della biblioteca ed emeroteca, portando così a compimento il progetto di una nuova sede del centro, dopo aver investito adeguate risorse. L’’intento è di renderla facilmente accessibile ai giovani, ai ragazzi ed ai cittadini in generale, creando le condizioni favorevoli per uno spazio dove poter coltivare la passione per la cultura, una fucina di idee e iniziative. .

Il Comune ha ritenuto doveroso intitolare la biblioteca ad un illustre concittadino, Salvatore D’ Elia, scomparso nel 2002, all’età di 74 anni. Latinista, storico, accademico, cattedratico presso l’Università degli Studi, ” Federico II” di Napoli, noto come studioso di eccezionale talento, instancabile nella ricerca e dialettico nell’analisi del ricco mondo antico di Roma, capace di coinvolgere il lettore nella disamina delle problematiche per chiarezza espositiva e profondità di pensiero. “Il Professore.D’Elia – commenta il primo cittadino – ha veramente amato Pietracatella. Ogni estate tornava, a suo dire, nel “paese più bello del mondo”; in ogni occasione ricordava con stima e partecipazione i personaggi e la storia di Pietracatella. Con l’intitolazione al benlo stimato e benamato Professore, crediamo di aver ben interpretato anche il desiderio dell’intera comunità di Pietracatella, che serba con riconoscenza un piacevole ricordo di una personalità quale modello di piena grandezza”. msr