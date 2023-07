Apre la Casa del Palio delle Quercigliole, via alla raccolta fondi

Verso il grande evento del 12 agosto, la festa della Madonna della Neve a Ripalimosani

Manca un mese alla più importante manifestazione della tradizione ripese, la festa della Madonna della Neve caratterizzata dallo storico Palio delle Quercigliole. E il lavoro degli organizzatori è entrato nella fase più calda. L’associazione Palio, che si occupa dell’organizzazione della storica corsa dei cavalli, ha di recente inaugurato la nuova sede nel centro del paese, in uno spazio ampio ed accogliente che vuole essere punto di riferimento per incontri, iniziative e momenti di aggregazione rivolti soprattutto alla cura dei costumi locali.

“Gioia, orgoglio, entusiasmo. Queste e molte altre emozioni hanno accompagnato i riti inaugurali della nostra sede associativa – ha dichiarato il presidente dell’associazione Marco di Matteo – Nonostante le difficoltà, l’intenso lavoro e i sacrifici, siamo riusciti a regalare a noi e al nostro paese questo grande traguardo, un angolo vivibile di cultura, condivisione e comunità”.

Alla presenza del Sindaco e del direttivo dell’associazione una bambina scelta tra i presenti ha tagliato del tradizionale nastro tricolore. “Un momento emozionante nel segno della continuità e nella speranza che le generazioni future continueranno a valorizzare, vivere e far crescere la nostra plurisecolare tradizione – ha aggiunto Di Matteo – Ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato a raggiungere questo importante traguardo e invito la mia comunità a fruire di questi spazi e ad aiutarci a costruire cultura mantenendo viva la nostra tradizione”.

All’interno della sala si trovano le immagini più belle del Palio nei tanti anni trascorsi e tra esse quella di Carlo Sollazzo, amico, sostenitore e anche fantino dell’associazione, che ha perso la vita alcuni anni fa prematuramente in un incidente. In suo ricordo, alla presenza della sua famiglia, in un momento di forte commozione è stata una targa al centro della sala.

“Ora si lavora per la tirata finale – ha dichiarato il sindaco Marco Giampaolo – Saranno giorni di intensa attività perché coordinare una corsa equina è, oggi più che mai, duro e complicato sotto tutti gli aspetti: tecnico, burocratico, organizzativo. Ma i giovani del Palio lo faranno con grinta ed entusiasmo come sempre. E per questo vanno sempre sostenuti. Il Comune ha investito molto su questo evento proprio in funzione del valore storico culturale che riveste e continuerà quotidianamente a supportare l’associazione con tutti gli strumenti di sua competenza e soprattutto sul piano tecnico, ambito molto complicato. Ci auguriamo che la popolazione sostenga ed incoraggi i nostri ragazzi con altrettanta determinazione perché nelle loro mani si trova oggi il mantenimento della nostra tradizione più importante”.

Intanto il parroco Don Moreno Ientilucci sta curando il rito religioso, mentre sono in corso gli ultimi passaggi relativi alle serate in piazza o alle Quercigliole, affinché anche quest’anno il popolo di Ripalimosani possa godersi la festa e consolidare la propria identità che nel 12 di agosto trova un punto cardine insostituibile.