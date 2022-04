Apre il primo centro del Molise contro la discriminazione delle persone LGBT

L’inaugurazione domani, 28 aprile, a Campobasso alla presenza della senatrice Alessandra Maiorino, senatrice della Repubblica e coordinatrice del Comitato politiche di genere e diritti civili

Sarà inaugurato nella giornata di domani, 28 aprile, dalle 11 in viale del Castello a Campobasso il primo centro “Molise LGBT – Centro regionale contro le discriminazioni verso le persone LGBT”.

Si tratta di una inaugurazione importante per il Molise alla quale prenderà parte anche Alessandra Maiorino, senatrice della Repubblica e coordinatrice del Comitato politiche di genere e diritti civili.

Si tratta della prima struttura del genere in Molise è stato attivato grazie ad un progetto ammesso a finanziamento dall’Ufficio per la Promozione della Parità di Trattamento e la Rimozione delle Discriminazioni fondate sulla Razza o sull’origine Etnica (UNAR) – Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Saranno presenti alla cerimonia, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, l’assessore alle Pari Opportunità, Paola Felice, e l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Praitano.