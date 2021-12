Apre il primo caffè europeo a Termoli: inaugurazione con il giornalista Iacoboni

Arriva a Termoli il progetto EURECA – European Republican Cafès, una rete di caffè sparsi in vari paesi dell’Unione per discutere e rilanciare un’idea diversa di Europa e promuovere insieme la proposta di una futura Repubblica europea.

Promosso dalle associazioni Acmos, Fondazione Benvenuti in Italia, Europa-Now! (Italia), VoxEurop (Francia), The New Europeans (Belgio) e European Democ-racy Lab (Germania), nell’ambito del programma “Europe for Citizens – strand Civil society projects”, EURECA mira a offrire spazi di confronto aperto, dove i cittadini che credono nei valori dell’Europa e vogliono approfondire la sua integrazione, pos-sano ritrovarsi.

Il progetto EURECA è ispirato dalle riflessioni del filosofo George Steiner, che indi-cava nei caffè uno dei luoghi simbolo che uniscono gli europei, “basta disegnare una mappa dei caffè, ed ecco gli indicatori essenziali dell’idea di Europa”

Giorno dopo giorno, da Berlino a Amsterdam, da Firenze a Bruxelles a Parigi, la rete dei caffè europei inaugurata a Torino il 12 novembre scorso, si allarga per rispondere attivamente ai sentimenti di euroscetticismo e sovranisti sempre più diffusi fra i Paesi europei e immaginare una nuova Europa fondata sull’uguaglianza dei diritti.

A Termoli grazie alla collaborazione con l’Associazione Aut Aut Festival entrerà a far parte del Progetto EURECA il bar ‘Via Firenze’ dove martedì 28 dicembre 2021 alle ore 15.30 si terrà l’inaugurazione di questo nuovo percorso e sarà presentato il Pro-getto EURECA.

In occasione del primo incontro del Caffè Europeo Termolese è stato invitato il gior-nalista de La Stampa Jacopo Iacoboni, che presenterà il suo libro inchiesta “Oligar-chi” (Laterza), sulle sfide di Putin al Vecchio Continente”.