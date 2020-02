Apre anche a Campobasso l’agenzia immobiliare Re/Max

La sede è in via Trombetta ed è stata inaugurata alla presenza di tutti i consulenti che opereranno nel capoluogo

CAMPOBASSO. È stata inaugurata anche a Campobasso la sede dell’agenzia immobiliare “Re/Max” – unica per il Molise – in via Trombetta al civico 27 fortemente voluta da Donato Di Franco che già ne aveva aperta una a Castel Di Sangro nel vicino Abruzzo. All’evento erano presenti i consulenti del capoluogo di regione quali Roberto Morena, Umberto Lozzi, Monica Gravina, Debora Capasso, Mauro Di Gneo, Assunta Celeste Di Franco e Michela Gasbarro.

La vision del gruppo, come si legge sul sito Internet ufficiale, «è costruita su solide fondamenta tra cui fiducia, qualità e collaborazione. Includiamo questi principi in ogni cosa che facciamo perché crediamo che insieme, possiamo fare la differenza. Il risultato è l’applicazione concreta dell’affermazione “Il successo del singolo contribuisce a guidare il successo di tutti gli altri” attorno al quale abbiamo sviluppato il nostro progetto e che si concretizza nella filosofia win-win (vinci-vinci) alla base del sistema, dove Tutti sono Vincenti. In Re/Max crediamo fermamente che sia fondamentale investire nella formazione dei nostri agenti, e dotarli di infrastrutture tecnologiche, di marketing, comunicazione, promozione del brand, al fine di essere altamente competitivi per servire al meglio il Cliente. Spirito di gruppo, che estende la fiducia, il rispetto e il supporto a tutte le interazioni, convogliando all’esterno la nostra energia collettiva con risultati vincenti. La collaborazione è parte integrante del concetto che Re/Max ha dell’intermediazione immobiliare. “Essere colleghi e non concorrenti”, questo è un altro motto che ci contraddistingue».