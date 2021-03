Apre ad Isernia il mercato coperto di Campagna Amica

Campagna Amica, la Fondazione promossa da Coldiretti che dal 2008 è al fianco delle aziende aderenti all’Organizzazione impegnate nella vendita diretta, aumenta la sua presenza in Molise. Martedì 30 marzo, infatti, in via Umbria n. 8, ad Isernia Campagna Amica aprirà un nuovo Mercato al coperto. Così, dopo quello di Piazza Cuoco a Campobasso, anche il capoluogo Pentro avrà un Mercato coperto di Campagna Amica dove le aziende partecipanti offriranno ai consumatori il meglio del Made in Molise a km zero. Tanti i prodotti che ogni martedì e venerdì, dalle ore 8.30 alle 14.30, il consumatore troverà fra i banchi del mercato: ortaggi, frutta, conserve e marmellate, salumi e formaggi, ma anche pane, biscotti e prodotti da forno, tartufi, miele, vino, senza dimenticare la carne ed il pesce fresco dell’Adriatico, pescato a miglio zero, al largo della costa molisana. Una nuova casa del Km zero che vuole offrire ai cittadini-consumatori l’opportunità di acquistare le specialità agroalimentari del nostro territorio senza alcuna intermediazione, direttamente dalle mani di chi le ha prodotte. L’apertura del Mercato Coperto di Campagna Amica ad Isernia arriva in un momento difficile per l’economia del Paese e del nostro territorio, messo a dura prova da una serie di problematiche che da anni affliggono il settore e che la crisi del Covid ha acuito. La nascita del Mercato di Isernia testimonia, pertanto, la forza dei nostri imprenditori agricoli e zootecnici che non si sono lasciati scoraggiare dalle difficoltà ma al contrario hanno reagito e, grazie al supporto di Coldiretti e Campagna Amica, hanno realizzato un progetto che rappresenta una un’occasione di crescita aziendale e dunque economica dell’intero territorio, fornendo nel contempo una risposta alle richieste dei consumatori, sempre più attenti dalla qualità e genuinità di quello che portano in tavola.