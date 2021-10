Apre a Termoli l’emporio solidale Tisenghé

Si terrà sabato 30 ottobre 2021 alle 17, in via Alfano a Termoli, l’inaugurazione dell’emporio solidale “Ti senghè”.

L’emporio è un’opera-segno della diocesi di Termoli – Larino che ha come obiettivo quello di sostenere le famiglie in temporanea difficoltà economica che potranno acquistare generi alimentari di prima necessità, cartoleria e prodotti per l’igiene personale e della casa attraverso un meccanismo di attribuzione di punti emessi dal Centro di Ascolto della Caritas diocesana.

Il progetto, che segue la scia di esperienze simili sul territorio nazionale, vuole dare una risposta concreta all’aumento delle povertà sul territorio diocesano e verrà portato avanti dall’equipe della Caritas diocesanacon il prezioso supporto di un gruppo di volontari formati in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato del Molise.

In occasione dell’inaugurazione verrà lanciata la campagna “Adotta uno scaffale” grazie al quale le comunità parrocchiali, le associazioni, i movimenti e le scuole potranno scegliere uno scaffale da rifornire mensilmente così da promuovere un circolo virtuoso di solidarietà.

All’evento sarà presente il Vescovo S.E. Mons. Gianfranco De Luca.

L’emporio rimarrà aperto fino alle ore 19.30 per accogliere quanti vorranno visitarlo.