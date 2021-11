Apre a Campobasso “Spazio CDP”, punto informativo territoriale per imprese e pubbliche amministrazioni

È stato siglato oggi (16 novembre 2021) l’accordo di collaborazione territoriale tra Cassa Depositi e Prestiti e la Camera di Commercio del Molise, grazie al quale apre un punto informativo presso la sede dell’ente per aumentare la coesione con le imprese e le pubbliche amministrazioni locali. La collaborazione, finalizzata alla promozione e al sostegno dello sviluppo economico e sociale del territorio, potrà prevedere progetti congiunti a beneficio delle comunità locali ed eventuali iniziative di investimento in diversi ambiti, tra i quali:

• innovazione, crescita e internazionalizzazione delle imprese;

• progetti infrastrutturali per il rilancio dei territori;

• opere pubbliche;

• progetti di filiera;

• housing sociale;

• ricerca tecnologica;

Nello “Spazio CDP” di Campobasso sarà possibile incontrare i referenti CDP, prenotando l’appuntamento tramite la sezione contatti del sito cdp.it. L’obiettivo, infatti, è sostenere sempre più i soggetti sia pubblici sia privati facendo sistema delle diverse esigenze e aumentando la coesione con il territorio. Per il Presidente Spina della Camera di Commercio del Molise: “la presenza fisica, con uno sportello dedicato, della CDP presso il nostro Ente rappresenta simbolicamente l’auspicio di un ritorno alla normalità e un’importante testimonianza del Presidio delle Istituzioni sul territorio, che non è stato mai abbandonato ma che necessita sicuramente di una prossimità anche fisica e umana.



Ancor di più nel contesto attuale, tenuto conto che all’interno del PNRR è prevista una integrazione delle risorse del Fondo Nazionale per l’innovazione, gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti, che permetterà di ampliare la platea di piccole e medie imprese beneficiarie. Sarà dunque per noi l’importante occasione di lavorare accanto come istituzioni per meglio informare e assistere le imprese molisane anche su queste tipologie di iniziative”.

CDP per il Molise Pubblica Amministrazione



Nell’ultimo triennio CDP ha sostenuto 62 enti territoriali della regione per la realizzazione di investimenti del valore di oltre 114 milioni di euro di cui circa il 70% destinati a investimenti in ambito di edilizia scolastica. Gli enti del territorio molisano hanno rinegoziato nel 2020 uno stock di debito pari a 44 milioni di euro liberando risorse, nel corso dello scorso anno, per complessivi 2,9 milioni di euro.



Imprese Dal 2019 ad oggi, CDP ha sostenuto circa 900 imprese molisane per un totale di circa 40 milioni di euro di risorse erogate a sostegno di progetti di innovazione e crescita. Fra le principali operazioni stipulate in Molise da Cassa Depositi e Prestiti, si segnala il sostegno alla filiera cerealicola de La Molisana per il miglioramento del livello di competitività, per l’ammodernamento dei fattori di produzione della filiera, per la maggior qualità del prodotto finale e per una reale sostenibilità ambientale.