Appunti sui giovani, le stimolanti riflessioni della prof Serena Palazzetti

Sfilacciati, ondivaghi, insoddisfatti ecco quelli che gli esperti definiscono pre-adolescenti ed adolescenti. C’è in loro il desiderio di creare legami autentici, la paura di sbagliare, il desiderio di sentirsi autonomi, la necessità di costruirsi un’immagine di sé. Ora, la valutazione che ognuno ha di sé , è determinata fortemente dal modo in cui gli altri ci giudicano e, se nell’infanzia contavano soprattutto i giudizi dei genitori e dei familiari, nell’adolescenza prendono importanza le valutazioni dei coetanei e del mondo esterno alla famiglia.

I genitori appaiono, all’improvviso, inadeguati, limitati : il mondo dell’ infanzia è andato in frantumi ma il giovane non ha ancora abbastanza esperienza per capire ciò che sta accadendo e l’incertezza in cui si trova a vivere lo rende nervoso ed aggressivo. L’amicizia, a quel punto, può valere più di ogni altra cosa. L’adolescente pensa che con un amico si possono condividere, almeno in parte, le angosce, le spavalderie, le paure, i divertimenti: gli amici diventano così il piccolo universo chiuso, segreto, nel quale parlare di tutto, a ruota libera ed in totale fiducia, sicuri che niente potrà trapelare dei segreti o delle confidenze fatte.

Quando insegnavo, dicevo ai miei alunni che la loro età era paragonabile ad un viaggio in un mare che a volte può essere tempestoso , ma quando si teme di non riuscire a tenere saldo il timone ci si può far aiutare , meglio se da un adulto di cui ci si fida. Una volta, una ragazza, sentendo che definivo la sua età come un periodo turbolento, di cambiamenti, mi disse che si sentiva ‘ diversa’ e che ciò significava per lei essere inferiore: Il peso, la statura, le dimensioni di alcune parti del suo corpo erano divenute per lei fonte di ansia, dato che la facevano sentire inadeguata.

Cosa dirle? In effetti, il mondo in cui viviamo privilegia “ l’apparire” : la verità è che

parecchi di noi sono avvolti da una sottile rete di comunicazioni che ha lo scopo di ridisegnare la realtà e, soprattutto, i valori. Mi viene in mente , a tal proposito,il romanzo di George Orwell “ 1984” dove un ‘ grande fratello’ incarnava il potere totalitario onnipresente e dove un fantomatico Ministero coniava slogan come: ” la libertà è schiavitù”; “ l’ignoranza è forza”; “ la pace è guerra “ : un mondo capovolto che ci quasi riguarda (!). Un giorno , dissi ai miei studenti, per provocarli, qualcosa che avevo letto da qualche parte : “ Organizziamo la più grande evasione del secolo: scappiamo dal carcere dell’ignoranza. Vi vogliono stupidi, ma se scavalcherete il muro dell’ignoranza, poi capirete senza dover chiedere aiuto, allora sarà difficile ingannarvi: la scuola dovrebbe servire a questo!”. Molti mi guardarono stupiti e scettici, quasi rassegnati, ma ad alcuni brillò il volto quasi avessero provato, a quell’invito, la sensazione di essere vivi e vitali. Certo, se penso anche ad un certo tipo di musica che i giovani ascoltano, all’esasperazione che quel suono induce, spaccando i timpani, torturando il cervello, isolando la persona in uno stato irrazionale, inducendo a relazioni fisiche eccitate da alcol e droga, comprendo come tutto ciò sveli il vuoto che spesso c’è in loro e che gli offra la possibilità di realizzare la regola: ‘primo, non pensare’.

Negli anni ’70 c’era la contestazione, poi non si è creduto più di poter cambiare le cose con la partecipazione attiva alla vita pubblica e così gli adolescenti e, più in generale i giovani, sempre di più si sono rifugiati in quella privata.

I ragazzi, senza rendersene conto, hanno subito un progressivo restringersi del loro orizzonte. Non è restato il concetto di ‘gruppo’ in quanto insieme di individui che si sforzano di aiutarsi l’un l’altro, piuttosto si è sostituito al ‘gruppo’ il ‘branco’ dove spesso si cerca di mescolarsi al numero per sentirsi anonimi, di nascondere le proprie debolezze. Nel’ branco’ non si sente più il senso di responsabilità, non si sente più la necessità di giudicare ciò che è giusto e ciò che non lo è. Con l’appoggio reciproco ci si può abbandonare agli eccessi , proprio per dimostrare a se stessi che si è dei ‘veri uomini’.

Ed ancora: facendo riferimento ai rapper che i nostri adolescenti ascoltano, me ne viene in mente uno, secondo me, dei migliori : Nitro. Ebbene, egli in una delle sue canzoni più famose e dal titolo emblematico “ Horror vacui” usa queste parole: “ E’ un altro foglio bianco che rispecchia la mia vita/ e non aspetta la matita/ (…) e l’alcol disinfetta la ferita/ (…) saremo noi gli attori di una recita fallita / (…) Tu portami via da questa apatia…” Apatia, cioè sfiducia, rassegnazione e rinuncia ad impegnarsi costruttivamente. Siamo stati dei cattivi educatori se non abbiamo saputo ‘ tirar fuori’ ( * educare significa questo) dai ragazzi il desiderio della ricerca dell’identità personale, della comprensione di se stessi, della percezione di : chi sono? Chi voglio e chi posso essere? Cosa dicono gli altri di me e cosa si aspettano da me? Ma, soprattutto, Quali sono i modelli che vorrei imitare , gli ideali che desidero raggiungere e i valori che vorrei possedere?

Ragazzi, dovete prendere coscienza di voi stessi, osservarvi, bisogna, in una parola, abbandonarsi alla consapevolezza! C’è una storia in cui si narra di un discepolo che va dal suo maestro per chiedergli un qualcosa che possa guidarlo per tutta la vita. Il maestro , che era nella sua giornata di silenzio, gli scrive : “ Consapevolezza”, ma il discepolo, non contento , gli chiede di ampliare il concetto . Al che il maestro scrive : “Consapevolezza, consapevolezza, consapevolezza”. “ Cosa significa? “ domanda allora il discepolo. Dopo aver preso nuovamente il foglio, il maestro scrive : “Consapevolezza, significa…consapevolezza!”. Nessuno, cioè, vi può insegnare come fare, sarebbe un suggerire solo la tecnica : bisogna osservarsi perché quello di cui siamo inconsapevoli viene represso, quello, invece, che si conosce può essere cambiato.

D’altra parte, credo che siamo tutti d’accordo nel definire la vita inconsapevole come meccanica, non umana, programmata e condizionata.

Per essere felici è necessario essere liberi, è necessario amare.

“La maggior parte dei gabbiani non si danno la pena di apprendere, del volo, altro che le nozioni elementari: gli basta arrivare dalla costa a dov’è il cibo e poi tornare a casa. Per la maggior parte dei gabbiani volare non conta, conta mangiare. A quel gabbiano lì, invece,non importava tanto occuparsi di cibo, quanto volare. Più di ogni altra cosa al mondo,a Jonathan Livingston piaceva librarsi nel cielo.

Ma a sue spese scoprì che, a pensarla in quel modo, non è facile poi trovare amici fra gli uccelli. E anche i suoi genitori erano afflitti a vederlo così . che passava giornate intere tutto solo , dietro i suoi esperimenti, quei suoi voli planati a bassa quota, provando e riprovando (…) Nei giorni seguenti Jonathan cercò di comportarsi come gli altri gabbiani. Ci si mise di buona volontà. E, gettando strida, giostrava, torneava anche lui con lo Stormo intorno ai moli, intorno ai pescherecci, tuffandosi a gara per acchiappare un pezzo di pane, un pesciolino, qualche avanzo. Ma a un certo punto non ne poté più.

Tutto questo non ha senso, si disse: e lasciò cadere apposta un’acciuga duramente conquistata : se la acchiappasse quel vecchio gabbiano affamato che lo seguiva. Qui perdo tempo, quando potrei impiegarlo invece a esercitarmi! Ci sono tante cose da imparare! Non andò molto, infatti, che Jonathan piantò lo Stormo e tornò solo, sull’alto mare, a esercitarsi, affamato e felice. Adesso studiava velocità e, in capo a una settimana di allenamenti, ne sapeva di più, su questa materia, del più veloce gabbiano che c’era al mondo. (…) Così accadde che, poco dopo il levar del sole, il gabbiano Jonathan Livingston passò come una saetta nel bel mezzo dello Stormo Buonappetito, a duecento e dodici miglia orarie, occhi chiusi, proiettile pennuto e sibilante … filava alla bellezza di centosettanta miglia all’ora: quand’ebbe rallentato sulle venti, e finalmente riaprì le ali, il peschereccio era una mollica laggiù, a più di mille metri sotto di lui. Ebbe un moto di trionfo. Aveva toccato il limite estremo della velocità! Un gabbiano e duecentoquattordici miglia orarie! Era un primato che segnava una data, era il momento più fulgido nella storia dello Stormo, e per il gabbiano Jonathan da quel momento si dischiudevano orizzonti nuovi…”

Autore del romanzo “ Il gabbiano Jonathan Livingston”, da cui ho tratto questi passi, è Richard Bach, pilota statunitense. Il protagonista è un giovane gabbiano che abbandona la compagnia dei suoi simili per i quali volare è unicamente un mezzo per procurarsi il cibo ;eEgli intende il volo, invece, come ricerca di perfezione e di gioia, come un gesto che gli permetta di librarsi dalla quotidianità e materialità verso spazi infiniti.

Ecco, secondo me, Jonathan è il simbolo di quei giovani che si protendono entusiasti verso un mondo giusto e vogliono volare alla conquista di ideali alti .

Le energie di un ragazzo o di una ragazza, d’altronde, sono quasi inesauribili, il tempo che hanno a disposizione è maggiore di quello di un adulto e così, senza chiasso, senza pubblicità sui giornali, ci sono molti giovani che si impegnano come volontari in attività utili alla collettività, per manifestare il proprio sostegno a persone in difficoltà o, comunque, per migliorare le condizioni di vita nel nostro pianeta: gabbiani di tutto il mondo, UNITEVI!

Serena Palazzetti