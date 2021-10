Appuntamento con la tradizione, la 23esima edizione della Castagnata a Carovilli

È previsto per il 7 novembre il percorso di trekking che, come ogni anno, a Carovilli parte alle 8:30 in piazza Municipio per arrivare alla piana di San Mauro.

L’itinerario, di quasi 6 Km, prende il nome di “Castagnata”, un evento nato nel 1998 dall’idea di Ludovico Falasca e Salvatore Testa, che allora erano membri del Trekking Club di Carovilli.

Partendo dalla piazza centrale, il percorso si snoda tra boschi, prati e antichi abbeveratoi, mantenendosi in quota con lievissimi dislivelli, si arriva al bivacco Cai.

È proprio presso il bivacco che, come da consuetudine e grazie al contributo liberamente erogato dai partecipanti, ci si lascia andare nella più leggera convivialità tra prelibatezze locali, musica, vino e castagne, protagoniste immancabili. Un attimo di relax per godere, in piena compagnia, un panorama suggestivo in totale e conviviale spensieratezza.

L’edizione 2021 è organizzata dalla Pro Loco “Monte Ferrante” di Carovilli in collaborazione con il neonato gruppo trekking “Chir ch’ Caminan – Oltre il Sentiero”.

La passeggiata è gratuita, ma i partecipanti possono contribuire volontariamente con una libera offerta che, quest’ anno, coperti i minimi costi per il convivio, verrà devoluta alla manutenzione del bivacco e aiuterà anche la realizzazione del progetto “CamminarNarrando” di Pierluigi Giorgio, presente all’ evento, con la ristrutturazione del suo “carro del narratore ambulante”.