“Appuntamento a teatro”, si apre oggi la prevendita on line dei biglietti

Dal martedì alla domenica sarà possibile acquistare i tagliandi alla biglietteria del Palazzo Gil, all’ingresso dell’area espositiva in via Gorizia a Campobasso

È attiva da oggi, lunedì 4 aprile, la prevendita on line riguardante i biglietti d’ingresso per rassegna “Appuntamenti a Teatro”, così come annunciato durante la conferenza stampa di venerdì scorso. Il circuito è quello consueto di Liveticket, raggiungibile al link www.liveticket.it/fondazionemolisecultura. Dal martedì alla domenica, dalle 17 alle 20, inoltre, sarà possibile acquistare i tagliandi presso la biglietteria fisica nel Palazzo Gil, ingresso area espositiva in Via Gorizia.

Nei giorni relativi agli spettacoli previsti a Campobasso, infine, sarà possibile l’acquisto diretto dei biglietti presso il foyer del Teatro Savoia dalle ore 18 alle 21.