Approvazione della pdl sulla sanità, il plauso di Di Sandro a Iorio e Romagnuolo

L’approvazione in Consiglio Regionale della proposta di legge n. 123 per la “Organizzazione della Rete Ospedaliera e di Emergenza” nella nostra Regione, rappresenta sicuramente un fatto molto positivo sia dal punto di vista istituzionale sia dal punto di vista politico.

Infatti, con l’approvazione delle linee guida, finalmente il Consiglio Regionale ha adottato un provvedimento importante di programmazione sanitaria da offrire al Commissario alla Sanità, ma anche alla nostra delegazione parlamentare, per rafforzare il proprio ruolo presso i ministeri competenti e far valere le ragioni della nostra Regione in termini di programmazione sanitaria.

Ritengo, inoltre, che anche dal punto di vista politico sia un ottimo risultato in quanto, su iniziativa di due consiglieri di Fratelli d’Italia, Iorio e Romagnuolo, si è costituita una maggioranza responsabile tanto da fare approvare la proposta di legge senza voti contrari.

Complimenti ai consiglieri Iorio e Romaquolo per la proposta di legge.E’ un nuovo inizio per guardare con ottimismo al futuro.