Approvazione del Bilancio e consiglieri surrogati, la diretta del Consiglio. Tiberio nominato assessore

ORE 10.20. Il presidente del Consiglio Micone comunica che con decreto il presidente Toma ha nominato in data 20 aprile un nuovo assessore. Si tratta di Maurizio Tiberio. Ed evidentemente l’operazione è stata effettuata per rendere valida la seduta del consiglio regionale. Secondo Michele Iorio questo non basta perché servirebbero almeno 3 componenti.

Ore. 10. E’ partita questa mattina la lunga maratona per l’approvazione del Bilancio regionale che dovrebbe concludersi mercoledì.

Questi i punti all’ordine del consiglio regionale di oggi, lunedì 20 aprile:

N. 1 (Rg. n. 746) Revoca della supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere regionale ai Sigg. Massimiliano Scarabeo, Paola Matteo, Nicola E. Romagnuolo e Antonio Tedeschi, ai sensi dell’art.15 della Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20.

N. 2 (Rg. n. 747) Elezione dei due Segretari del Consiglio regionale

N. 3 (Rg. n. 699) [DGR 35/2020] Documenti di economia e finanza regionale (DEFR) per il triennio 2020-2022 Relatori: DI LUCENTE

N. 4 (Rg. n. 730) [DUP n. 7/2020] Bilancio di previsione pluriennale del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari 2020-2022 [DELIBERE UFFICIO DI PRESIDENZA N. 7/2020 E N. 10/2020]

N. 5 (Rg. n. 720) Proposta di legge n° 119, di iniziativa della Giunta Regionale, ad oggetto “”Legge di stabilità regionale 2020″”.

N. 6 (Rg. n. 722) Proposta di legge n° 120, di iniziativa della Giunta Regionale, ad oggetto “”Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020-2022”.