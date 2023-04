Approvato in Consiglio Comunale il Rendiconto di Gestione

Panichella: “Un documento che conferma il raggiungimento di obiettivi importanti che ci permetteranno di erogare servizi e favorire lo sviluppo economico della città”

Si è tenuta questa mattina la seduta del Consiglio Comunale di Campobasso, convocata dal presidente Antonio Guglielmi, per discutere e votare l’approvazione del rendiconto della gestione 2022.

“Il nostro documento di bilancio evidenzia un andamento, non scontato ma sperato, più che positivo in tutti i suoi indicatori principali. – ha sottolineato l’assessore al Bilancio, Giuseppina Panichella (in foto) – È un bilancio frutto di un preciso e assai sensibile indirizzo politico. La linea guida di ogni amministratore è la cosiddetta stabilità economica. Ma la stabilità deve coniugarsi con la capacità di erogare servizi e cercare di favorire lo sviluppo economico della città, sostenere le famiglie e aiutare chi è rimasto indietro, fare i giusti investimenti. La sfida per chi amministra è proprio questa, molto più ardua in questa epoca anomala caratterizzata da gravissime crisi internazionali che, inevitabilmente, condizionano la nostra economia e quotidianità.”

Un anno, il 2022, particolare perché interessato dalla crisi economica e sociale legata al conflitto in Ucraina che ha determinato l’aumentare incontrollato dei prezzi.

“Al netto comunque di questo scenario incerto e sempre imprevedibile, – ha evidenziato l’assessore – approviamo un rendiconto della gestione che presenta risultati molto importanti. Questo grazie al lavoro prezioso del dottor Sardella della dottoressa Smargiassi, della dottoressa Tirro e di tutto l’ufficio di ragioneria.

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2022 evidenzia il conseguimento di un obiettivo fondamentale per il Comune di Campobasso, ovvero un avanzo libero di euro 1.811.859,95 ad attestare come nel corso dell’esercizio 2022 l’Ente ha provveduto al recupero delle quote di disavanzo da riaccertamento straordinario con notevole riduzione dei tempi rispetto al piano triennale di ripiano. Il risultato di amministrazione al 31/12/2022 è infatti migliorato rispetto al disavanzo al 1/1/2022 per un importo tale da consentire il completo recupero del disavanzo da riaccertamento al 31/12/2021 pari a euro 2.553.769,98 nonché conseguire, come detto, un surplus di avanzo libero pari a euro 1.811.859,95.

“Ciò significa – ha spiegato l’assessore – che siamo riusciti con questo rendiconto a ripianare interamente il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui evidenziato nel 2015, conformemente a quanto consentito dalla normativa alla vigente, di ripianare in trent’anni in quote costanti fino quindi al 2044. Questo è importante non solo perché riporta il Comune di Campobasso tra gli enti in “avanzo”, ma anche perché libera i prossimi bilanci, compreso quello in corso di gestione, dall’obbligo di ripianare quella quota di disavanzo (351.857,61 euro annui) che sottraeva risorse alla spesa corrente.”

L’altro dato rilevante che questo rendiconto mette in evidenza è la sensibile riduzione del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità che passa ad euro 25.295.314,61 mentre nel 2021 era pari ad euro 26.748.829,16.

“Un ulteriore risultato importante conseguito con questo rendiconto è la solidità della cassa. La giacenza di cassa al 31/12/2022 ammonta a euro 34.817.014,40. E ciò è particolarmente importante se si considera che il Comune di Campobasso ha notevolmente migliorato nel 2022 i tempi di pagamento previsti dalla normativa ed ha ridotto lo stock del debito commerciale.”

Al il 31 gennaio 2023 sono stati comunicati i seguenti dati: