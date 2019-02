Approvato il riparto sanità 2019, al Molise 579 milioni di euro

“111,2 miliardi di risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale sono state oggi ripartite fra le Regioni” lo ha annunciato il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Stefano Bonaccini.

“Per il terzo anno consecutivo formalizziamo con un accordo unanime la nostra proposta al Ministero della Salute all’inizio dell’anno. Questo significa che diamo un contributo importante alle successive azioni del Ministero e consentiamo alle Regioni di avviare una programmazione in tempi certi. E’ un fatto – ha continuato Bonaccini – molto positivo visto che riguarda un settore fondamentale, come è quello sanitario, dei servizi pubblici.

Antonio Saitta (Assessore Regione Piemonte), Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha sottolineato “la concordia e la compattezza delle istituzioni regionali” fornendo poi alcune specifiche tecniche utili per la lettura della tabella.

“Prima di tutto va precisato che il valore evidenziato in corrispondenza delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Regioni a statuto speciale Sardegna, Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia ha un carattere figurativo giacché queste Regioni provvedono autonomamente all’integrale finanziamento del Servizio sanitario nei rispettivi territori e secondo quanto previsto dai propri statuti.

La seconda questione da tenere presente è che nel fabbisogno standard sono state considerate tutte le risorse comprese quelle relative alla quota premiale, pari allo 0,25% del Fondo, circa 286 milioni di euro, per cui nel riparto si è tenuto conto di meccanismi premiali e di riequilibrio che determinano il fabbisogno standard. Ora le Regioni – ha continuato Saitta –si aspettano che il Ministero proceda celermente perché si arrivi nel più breve tempo possibile al riparto.

C’è poi la necessità di recepire in un prossimo provvedimento una proposta emendativa relativa alle risorse per la quota premiale, prevedendo che tale quota tenga conto dei criteri di riequilibrio proposti dalla Conferenza delle Regioni.

E’ infine necessario – ha concluso Saitta – modificare il decreto sulle Regioni benchmark, prevedendo che tutte le Regioni elegibili siano considerate come ‘Regioni di riferimento’”.

riparto risorse sanità 2019*



Regioni totale finale 2019

PIEMONTE______________8.199.389.129

VALLE D’AOSTA__________233.489.531

LOMBARDIA_____________18.405.555.557

BOLZANO_______________944.819.487

TRENTO________________983.292.573

VENETO________________9.019.816.105

FRIULI__________________2.287.867.446

LIGURIA_________________3.078.088.485

EMILIA ROMAGNA_________8.259.653.603

TOSCANA_______________6.997.515.170

UMBRIA_________________1.658.798.201

MARCHE________________2.853.649.804

LAZIO___________________10.747.015.715

ABRUZZO________________2.433.217.003

MOLISE_________________579.437.434

CAMPANIA_______________10.448.921.447

PUGLIA__________________7.362.600.967

BASILICATA______________1.060.623.383

CALABRIA_______________3.564.285.340

SICILIA__________________9.080.186.397

SARDEGNA______________3.047.777.222

TOTALE 111.246.000.000

(*) escluse le quote della fibrosi cistica, degli extracomunitari e dell’esclusività e comprese quote vaccini e stabilizzazioni