Approvato il Rendiconto, Gravina: «Grandi progetti per Campobasso, alcuni partiti, altri in fase di aggiudicazione»

Il sindaco del capoluogo: «L’analisi dei risultati economici ottenuti è il corrispettivo di quanto si sta lavorando per continuare a realizzare per lo sviluppo della nostra città»

A conclusione della seduta del Consiglio Comunale dedicata all’approvazione del documento del rendiconto di gestione 2022, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha commentato quanto è stato illustrato dall’assessore al Bilancio, Giuseppina Panichella, nel corso dell’assise civica e ne ha approfittato anche per fare un quadro di ciò che è stato prodotto in termini di progetti dall’Amministrazione comunale

“Con l’approvazione di questo importante documento da parte del Consiglio Comunale, ci ritroviamo a poter commentare numeri e relazioni che hanno un pregresso negli adempimenti e nel lavoro quotidiano degli uffici delle strutture del nostro Comune. Per questo – ha sottolineato Gravina – va ai nostri dipendenti un sincero ringraziamento per quanto prodotto con professionalità e passione, così come vanno riconosciuti meriti indubbi per il lavoro svolto sia al nostro assessore al bilancio, Giuseppina Panichella, e sia alla presidente della Commissione Bilancio, Giuseppina Di Iorio, e a tutti i consiglieri membri della stessa commissione.

Credo che anche il dibattito tra maggioranza e opposizione che in questa occasione si è sviluppato in Consiglio, – ha detto il sindaco – abbia rappresentato un momento di confronto democratico aperto e produttivo, svolto, da parte dell’intera assise, a favore del bene comune della nostra città, ognuno, come è giusto che sia, nel rispetto dei ruoli che gli stessi cittadini ci hanno assegnato.



Nella relazione dell’assessore al bilancio Panichella, l’analisi dei risultati economici ottenuti è il corrispettivo di quanto si è realizzato e si sta lavorando per continuare a realizzare a livello progettuale per lo sviluppo della nostra città. Sicuramente, in questo senso, grandi e giuste attenzioni sono dedicate agli interventi che si stanno compiendo e si compiranno con i finanziamenti del PNRR. Proprio su questo, però, va ricordato che l’attività intensa della nostra Amministrazioni e delle sue strutture, aveva, prim’ancora dell’arrivo dei fondi PNRR, intercettato una serie di finanziamenti, basti pensare al PINQUA e Italia City Branding, che il governo nazionale poi ha deciso di iscrivere anche queste nei progetti PNRR.

Ebbene – ha spiegato il sindaco – ci sono progetti che sono già partiti e i lavori sono anche stati già realizzati, come il consolidamento versante in frana Rivolo S. Stefano (€ 600.000,00), il consolidamento smottamento e canalizzazione delle acque di scorrimento superficiale strada Colle Leone (€ 223.614,93), il consolidamento frana Contrada Macchie (€ 366.248,00), l’efficientamento energetico dell’involucro trasparente dell’Ex Casa della Scuola D’Ovidio in Via Roma (€ 127.061,66).

Siamo, invece, già all’esecuzione dei lavori per quanto riguarda i progetti di Consolidamento versante in frana Parco Scarafone (€ 950.000,00), la realizzazione di un impianto fotovoltaico della Scuola Petrone in Via Alfieri ed efficientamento illuminazione esterna (€ 130.000,00), il consolidamento della Collina Monforte (€ 916.750,00).

Decisamente importante – ha aggiunto Gravina – le gare già aggiudicate per la riqualificazione della piscina comunale Contrada Colle dell’Orso (€ 2.038.731,00), per la riqualificazione del Parco Scarafone e percorsi di mobilità sostenibile (BUDGET TOTALE € 3.995.847,00), per la riqualificazione terminal bus con la creazione di attività commerciali e l’attivazione dei servizi per turisti e viaggiatori (€ 3.200.000,00), per la realizzazione di un impianto sportivo in località Fontanavecchia (€ 900.000,00), l’adeguamento e rigenerazione dell’Antistadio contrada Selvapiana (PNRR € 600.000,00, altri finanziamenti € 200.000,00).

Siamo all’aggiudicazione gara per un’altra serie di progetti – ha precisato Gravina – come l’acquisto bus elettrici per rinnovo flotte, la costruzione di infrastrutture per la ricarica di autobus elettrici, la riqualificazione della cripta Convento S. Giovanni e rifunzionalizzazione dell’immobile adiacente. A questi vanno aggiunti progetti altrettanto importanti rientranti sempre nel PNRR come quello che interesserà Villa De Capoa di ben due milioni di euro. A questo va aggiunto che abbiamo, dopo tantissimi anni, attivato le procedure del bando per il trasporto pubblico in città e andremo a gara entro fine anno.

Per quanto riguarda la cosiddetta scuola ponte poi, – ha detto in conclusione Gravina – il mutuo per la sistemazione della struttura che dovrà ospitarla non sarà più contratto per la somma precedentemente detta, perché copriremo gran parte delle spese proprio con l’avanzo vincolato dell’Amministrazione.”