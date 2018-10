Approvato il dl fiscale, Di Maio: c’è l’incompatibilà in sanità. Esulta Federico

Pochi minuti fa (ore 22 di lunedì 15 ottobre) il premier Conte, i vice Di Maio e Salvini, e il ministro Tria hanno annunciato in conferenza stampa l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del decreto fiscale e del disegno di legge sul bilancio di previsione. Presente, ad annunciarlo è stato Luigi Di Maio, la norma che prevede L’incompatibilità tra commissario ad acta della sanità e presidente di Regione.

Soddisfatto il parlamentare molisano del Movimento 5 Stelle Antonio Federico: “Luigi Di Maio ha appena annunciato che “non sarà più possibile che un Presidente di Regione possa fare anche il commissario per la sanità nella sua regione”. Un concetto semplice, ma decisivo.

In Molise abbiamo bisogno di figure terze che siano lontane da condizionamenti particolari, come quelli della sanità privata, e che abbiano una visione non ragionieristica, ma improntata alla garanzia delle cure e delle emergenze anche in un territorio difficile come quello molisano. Ora dritti verso una sanità pubblica e di qualità!“

IL VIDEO DELLA CONFERENZA