Approvata proposta modifica Regolamento interno dell’Assemblea regionale

L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, presieduto da Quintino Pallante, ha approvato con la sola astensione del consigliere Angelo Primiani (M5s) la proposta di modifica del Regolamento interno dell’Assemblea regionale. Le modifiche proposte intervengono sulle norme regolamentari che disciplinano i tempi riservati alla discussione in Consiglio, con l’obiettivo di ricalibrare la durata degli interventi in ragione della tipologia di ciascuno di essi “garantendo – è spiegato in una nota stampa – una discussione corretta, consapevole e competente che non comprima il confronto e il dialogo tra le forze politiche rappresentate”. L’iniziativa di modifica del Regolamento passa ora all’esame della Commissione permanente chiamata ad occuparsi della materia che, a seguito dell’istruttoria del caso e dell’espressione del parere di competenza, la invierà al Consiglio regionale per le determinazioni conclusive.