Approfittano dell’assenza dei proprietari e fanno irruzione in casa: rubati soldi e preziosi

Il colpo messo a segno nell’abitazione di un professionista di Trivento

Hanno approfittato che in casa non ci fosse nessuno per intrufolarsi nell’abitazione di un professionista di Trivento e fare razzia.

I ladri avrebbero forzato una finestra eludendo anche il sistema di allarme: una volta all’interno per i banditi è stato un gioco da ragazzi. Poi hanno tagliato la corda con il bottino: denaro e oggetti preziosi.

A fare i conti con l’amara sorpresa è stato l’uomo al suo rientro, in serata, intorno alle 20 di venerdì 20 gennaio. Da quantificare ancora l’ammontare del furto, in corso le indagini delle forze dell’ordine.