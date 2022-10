Approfittano dei colloqui e portano droga ai parenti in carcere, blitz a Campobasso

L’operazione scattata in via Cavour ha permesso di bloccare un significativo quantitativo di stupefacenti. Di Giacomo: anche i piccoli penitenziari non sono immuni dai traffici di droga

“L’operazione antidroga nel carcere di Campobasso, attraverso l’intervento di cani anti droga, ha consentito il rinvenimento di significativi quantitativi di stupefacenti che i familiari hanno tentato di introdurre durante i colloqui, testimonia che anche i cosiddetti piccoli penitenziari non sono certo immuni dai traffici di droga”.

Ad affermarlo è il segretario generale del S.PP. (Sindacato Polizia Penitenziaria) Aldo Di Giacomo aggiungendo che “ancora una volta il personale penitenziario, nonostante i noti problemi di organici ed organizzazione dei turni di lavoro, è stato determinante in questa operazione. Come dimostrano i continui sequestri di sostanze stupefacenti nelle carceri italiane – continua– il mercato e lo spaccio sono consistenti per la presenza consistente di tossicodipendenti. Negli istituti penitenziari è possibile trovare di tutto e di recente stupefacenti liquidi più facilmente da introdurre dall’esterno anche se i migliori rifornitori in assoluto sono i droni che hanno trasformato le carceri in autentiche piste di aviosuperfici. La media è di un volo la settimana di drone che oltre a droga rifornisce telefonini”.

Intanto qualche numero: la presenza di detenuti considerati tossicodipendenti già all’ingresso è di circa 18mila (poco meno del 30% del totale).

Con queste persone particolarmente fragili nel 2021 che nel 2022, la media di assistenza sanitaria e psicologica si attesta intorno alle 10 ore settimanali ogni 100 detenuti. “È arrivato il momento – afferma Di Giacomo – che la presenza di “detenuti tossicodipendenti” si affronti nei modi e con gli strumenti più idonei, perché il carcere non può diventare il “ghetto sociale” nel quale liberarsi di persone con specifiche problematiche. Sono queste le risposte che attendiamo dal nuovo Governo”.