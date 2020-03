Menti più “smart” con la flipped classroom

di Luigi Castellitto



Flipped classroom: cos’è? È un metodo educativo in cui alunni apprendono concetti a casa, attraverso la visione di video educativi online.

La traduzione precisa del termine è aula capovolta, proprio perché sposta alcune fasi di apprendimento al di fuori dell’aula, ma si serve anche del tempo nella stessa per lavorare su aspetti per i quali è necessario l’aiuto e l’esperienza del docente.

La classe prepara le lezioni al di fuori dell’aula, accedendo in casa propria ai contenuti delle varie discipline, per poi svolgere a scuola i compiti e le attività a sfondo più partecipativo, per analizzare, per dibattere con gli altri alunni. Tutto questo grazie al supporto delle nuove tecnologie e con un professore che fa da aiutante.

L’innovazione educativa prevista da questo modello pedagogico apporta benefici per il processo di insegnamento-apprendimento; l’alunno diventa il protagonista e acquista sicurezza con l’esecuzione di attività in un ambiente dinamico e interattivo, mentre il professore diventa una guida.

La flipped classroom permette agli allievi di accedere alle conoscenze di base e di ampliarle tutte le volte che desiderano; al tempo stesso, favorisce la possibilità per gli alluni di accedere ai contenuti forniti dai docenti ogni volta che se ne ha bisogno, quindi massima tranquillità emotiva per gli studenti.

Il principale vantaggio della flipped classroom è che il professore si adatta ai diversi ritmi di apprendimento, in modo tale che nessuno degli studenti resti indietro.

Da considerare che il processo coinvolge l’intera comunità educativa, formata da famiglia, professori, comunità sociale, ecc.