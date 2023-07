Applicazioni della Microscopia in Biologia, conclusa la Summer School

Venti dottorandi dell’Unimol hanno terminato il percorso presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio di Pesche

Venti – tra dottorande e dottorandi dell’Università degli Studi del Molise, dei corsi in Biologia e Scienze applicate, Medicina traslazionale e clinica, Tecnologie e Biotecnologie agrarie, e Tecnologie e Innovazione in Medicina – i partecipanti che, nelle aule e nei laboratori del Dipartimento di Bioscienze e Territorio, nella sede di Pesche, hanno seguito e conclusa la Summer school sulle “Applicazioni della Microscopia in Biologia”.

Una tre giorni scientifico-formativa caratterizzatasi per un programma variegato, con diverse proposte didattiche e distribuito in lezioni teoriche in aula e sessioni pratiche al microscopio confocale Leica SP8, che si è focalizzato, soprattutto, sull’apprendimento di metodiche e procedure utili ad acquisire immagini informative e di qualità, e con particolare attenzione all’impiego della microscopia confocale.

La seconda giornata trasferta verso sede universitaria di Campobasso, dove i partecipanti hanno potuto familiarizzare con il microscopio multifotone e il microscopio elettronico a scansione, di ultima generazione, recentemente acquisiti dall’Ateneo e che vede UniMol prima in Europa ad avvalersi di questa tecnologia unica, in grado di garantire l’obiettivo di una ricerca innovativa e di élite.

A completare la componente docente, seguendo di pari passo dottorande e dottorandi nelle diverse attività didattiche sono stati chiamati la dott.ssa Alessia Tani dell’Università di Firenze, il prof. Leonardo Bruno dell’Università della Calabria, il dott. Maurizio Muzzi dell’Università Roma Tre e la dott.ssa Maria Rosito dell’Università Sapienza di Roma.

A coordinare e ad affiancare il team docenti durante le attività pratiche, la dott.ssa Mayra Colardo, Dottoressa di ricerca all’UniMol e attuale borsista post dottorato.

L’evento, che ha visto quale struttura scientifica di riferimento il Dipartimento di Bioscienze e Territorio e il sostegno di SIAL SRL, è stato organizzato dalla prof.ssa Sabrina Di Bartolomeo e dalla dott.ssa Noemi Martella, coadiuvati dai proff. Eleonora Sgambati, Marco Segatto e Dalila Trupiano.