Applausi e commozione per l’addio a Fausto Valeri

Tanta commozione e numerosi applausi oggi, sabato 11 gennaio, a Isernia, per l’ultimo saluto a Fausto Valeri deceduto a seguito di un tragico incidente stradale verificatosi giovedì pomeriggio, sulla strada statale 85 Venafrana, in territorio di Macchia d’Isernia (L’ARTICOLO QUI). Tante le persone che si sono riunite all’interno e all’esterno della chiesa Santa Maria Assunta di Isernia, per partecipare alle esequie. Parenti e amici si sono stretti al dolore composto della famiglia. A celebrare l’omelia, è stato don Berardino Di Silvio, che ha ricordato Fausto come una persona dall’animo gentile, grande lavoratore, con un amore sconfinato per la sua famiglia, parole commoventi: “Fausto era un uomo di Dio, lo ricorderemo con affetto per quanto fatto” ha detto. La moglie Lucia, le figlie Loana, Tamara e Stefania, hanno voluto ringraziare tutti i presenti per la vicinanza manifestata in questi giorni. Al termine della messa un silenzioso corteo si è avviato verso il cimitero di Isernia dove Fausto riposerà in pace