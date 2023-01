Appiccano il fuoco in via Adriatica: il sindaco Roberti pubblica le immagini (LE FOTO)

Il primo cittadino ha postato le foto su Facebook e con amara ironia: “Mi raccomando non siate duri nei commenti, non vorremmo creargli ulteriori disagi psicologici”

Arriva dal sindaco di Termoli, Francesco Roberti, la denuncia a mezzo social di quanto accaduto nella notte appena trascorsa in pieno centro a Termoli. Nelle immagini, riprese da alcune telecamere di sorveglianza che mostrano come ora le 05.14 del mattino, si notano due uomini appiccare il fuoco in diversi punti di via Adriatica, una delle traverse centrali del corso.

“La noia di questa gioventù… mi raccomando non siate duri nei commenti, non vorremmo creargli ulteriori disagi psicologici”, ha commentato il primo cittadino dopo aver postato le immagini.