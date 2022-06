Appendice a Relatività speciale o ristretta

di Maria Pia Strocchi*

Ricordo che le trasformazioni di Galileo ci assicuravano che nella meccanica di Galileo e Newton la distanza spaziale fra due eventi era un invariante. La distanza fra due punti era un assoluto e non cambiava nel passaggio da un sistema inerziale ad altro sistema esso pure inerziale, mentre per quanto riguarda la distanza temporale ogni ∆t era uguale al corrispondente ∆t’ di altro riferimento inerziale. Gli orologi una volta sincronizzati lo rimanevano sempre anche spostandosi da un sistema inerziale ad un altro anch’esso inerziale. Tutto ciò era garantito dall’essere, nella meccanica di Galileo e Newton e fino ai primi anni del 1900, lo spazio ed il tempo degli assoluti indipendenti cioè dal riferimento nel quale venivano misurati.

Nella Relatività ristretta invece il tempo e lo spazio non sono grandezze separate, assolute, ma sono grandezze fra loro concatenate nel senso che la variabilità dell’una risente della variabilità dell’altra, come del resto risulta chiaro dall’esame delle Trasformazioni di Lorentz. La domanda che ci si pone allora è la seguente: nella teoria della Relatività ristretta esiste un’ espressione invariante nel passaggio da un riferimento inerziale ad un altro riferimento anch’esso inerziale? Forse questa domanda suona strana perché non ci si spiega per quale ragione nelle teorie della fisica si cerchino le espressioni invarianti al mutare del riferimento nel quale si eseguono le indagini empiriche. Eppure così è e l’esigenza di scoprire invarianze nello studio della natura pare faccia parte proprio di quel bagaglio innato nel pensiero umano, bagaglio gnoseologico che viene attribuito al mondo della natura e che appare invece come una necessità metafisica e psicologica dell’uomo pensante. Direi che la ricerca di invarianti nelle varie teorie che si sono susseguite è prodotta dallo stesso tipo di convinzione a priori che ha portato alla Relatività ristretta nel tentativo perfettamente riuscito di rendere le leggi della fisica invarianti nel passaggio da un riferimento inerziale ad un altro anch’esso inerziale.

Tornando a capo del mio discorso si è trovato che esiste nel corpo della Relatività ristretta o speciale una espressione invariante al passaggio da un sistema inerziale ad altro inerziale ed è ciò che viene chiamato “intervallo” e si esprime ∆s2= ∆x2 + ∆y2 + ∆z2 – (c ∆t)2

Prima di abbandonare l’argomento della Relatività ristretta vorrei esaminare un grafico che si trova abbinato spesso alla trattazione della Relatività, la cui vista potrebbe suscitare interrogativi di portata superiore al dovuto. Nel disegno di figura 1 si vede scritto PRESENTE, PASSATO, FUTURO, ALTROVE e si è portati forse a dare a queste parole un significato riguardante implicazioni relative allo scorrere del tempo della nostra vita quasi che con la Relatività speciale si sia potuto rispondere ad interrogativi esistenziali. Poiché anche a coloro che non sono abituati a misurarsi con teorie della fisica può essere capitato di imbattersi in un disegno del genere, a prima vista direi piuttosto sconvolgente, vorrei dirne due parole.

La costanza della velocità della luce, uno dei due assiomi della teoria della Relatività speciale o ristretta, permette di stabilire che il cammino percorso dalla luce in un certo intervallo di tempo, che è una misura di distanza, possa essere ricondotto ad una misura di tempo, cioè al tempo necessario alla luce per percorrere quella distanza. Ciò è reso possibile dalla proporzionalità che a causa della costanza della velocità della luce viene a stabilirsi fra la distanza percorsa e il tempo impiegato dalla luce a percorrerla. La costanza della velocità della luce e la sua indipendenza dal riferimento usato o dal moto della sorgente o dell’osservatore, caratteristica che fa assurgere la velocità della luce nel vuoto proprio per questa sua caratteristica assiomatizzata nella Relatività speciale, all’importanza di una delle costanti fondamentali della fisica, ci permette di utilizzarla non solo per la misura delle distanze cosmiche che separano la Terra dalle stelle ma anche per la misura di piccole distanze. Innanzitutto è noto come in astronomia si misuri la distanza delle stelle dalla Terra in anni-luce cioè nel numero di anni che sarebbero necessari ad un segnale luminoso emesso da un apparato situato sulla Terra per raggiungere la stella. Si avrà poi per la misura della distanza di 1 metro:

1m = c.t = 3.108(m/sec) .t da cui: t = 33. 10 -10sec.

Si tratta del tempo che la luce impiega a percorrere la distanza di un metro. E’ un metodo analogo a quello usato per esprimere la distanza delle stelle dalla Terra solo che in quel caso si parla di anni-luce e non di 33. 10 -10 secondi-luce.

Poiché questo “ intervallo” che lega fra loro i due eventi A e B contiene un termine positivo ed uno negativo, esso può essere uguale, minore o maggiore di zero. Si avranno quindi tre possibilità che esaminerò una alla volta. Quando mi riferirò all’intervallo potrò riferirmi indifferentemente al sistema O oppure ad un sistema inerziale O’ in moto con velocità costante rispetto al sistema O, poiché nei due sistemi l’”intervallo è invariante per trasformazioni di Lorentz. Metto però in evidenza che l’intervallo è un invariante nel passaggio dal riferimento O al riferimento O’ così come lo era la lunghezza di un oggetto nella meccanica newtoniana e, prima ancora, di Galileo.

L’intervallo sia uguale a zero e il moto del sistema O’ avvenga sull’asse delle x per cui ∆s = ∆x . L’elemento spaziale uguaglia l’elemento temporale quindi nel disegno riportato in Figura 1 ci troviamo su di una retta che passa per l’origine degli assi e forma con l’asse delle x un angolo di 45° in quanto gli eventi successivi al primo, saranno tutti tali che le distanze spaziali fra i due eventi soddisfino le uguaglianze

(∆x)2 = (c ∆t)2

I punti delle due rette rappresentate nell’uguaglianza precedente comprendono tutti i punti che indicano eventi raggiungibili da un raggio di luce emesso in x = 0 e t = 0 nelle due direzioni positiva e negativa degli assi delle x e delle distanze percorse dalla luce nel tempo t (si noti che il prodotto ct altro non è che una distanza, quella percorsa dalla luce nel tempo t.

Perciò le due rette costituiscono quello che potremmo chiamare il PRESENTE. I punti di queste due rette rappresentano eventi collegati alla luce emessa nel momento in cui si verifica l’evento A nell’origine O. La luce emessa da A con velocità c, che quindi trasporta un segnale, può influire sulla realizzazione del secondo evento B, in quanto arriva nel luogo in cui si verifica l’evento B esattamente nel momento nel quale B si verifica. L’evento A potendo quindi influenzare l’evento B, può essere considerato la causa di B. Il principio di causalità è salvo per gli eventi per i quali l’intervallo è nullo cioè per tutti gli eventi rappresentati dai punti delle due rette passanti per O.

L’intervallo sia minore di zero. Per tutti I punti corrispondenti a questa eventualità si ha che:

( c.∆t)2 > (∆x)2. Ciò significa che il segnale emesso in concomitanza con il primo evento A arriva con anticipo sul luogo nel quale si verifica il secondo evento. Può quindi interferire con esso. La zona compresa fra le due semirette rappresenta perciò il FUTURO. Per tutti questi eventi è salvo il principio di causalità in quanto viene rispettata una delle caratteristiche fondamentali della causalità: la causa deve precedere l’effetto, detto anche principio di antecedenza della causa rispetto all’effetto. Per tutti i punti della zona FUTURO il secondo evento può essere raggiunto anche da un razzo che si muova con velocità anche limitatamente inferiore a quella della luce, purché l’intervallo sia ancora negativo. Inoltre l’ordine degli eventi si conserva.

3) Lo stesso si può dire per lo spazio compreso fra le due semirette ed indicato con PASSATO, che si sviluppa nei quadranti 3 e 4 del riferimento cartesiano. I punti compresi fra le due semirette rappresentano eventi avvenuti prima del realizzarsi dell’evento A in O perché per quei punti t è negativo e quindi essi rappresentano eventi precedenti, al verificarsi dei quali è stato emesso un segnale luminoso che ha raggiunto il luogo dell’evento A prima che questo si realizzasse. Il principio di causalità fra i due eventi è salvo in quanto l’evento realizzatosi in precedenza può aver influenzato l’evento A nel momento della sua realizzazione. Questa zona sarà caratterizzata dal nome rappresentativo di PASSATO. In esso il principio di causalità è soddisfatto e così anche l’ordine temporale degli eventi. Fra A e B esiste un rapporto di causalità ma B è la causa di A. Il tempo mantiene la sua freccia dal passato verso il futuro.

4) Vengo ora a discutere il significato dei punti dello spazio compresi fra la semiretta del 2° quadrante e la semiretta del 3° quadrante cioè quei punti corrispondenti alla scritta ALTROVE. Per questi punti il valore dell’intervallo è > 0 perché la parte spaziale è per ogni punto maggiore della parte temporale. Ciò significa che la luce, emessa al realizzarsi del primo evento A non potrà mai raggiungere in tempo il punto nel quale avviene il secondo evento B. Per questi eventi non si può parlare di relazione di causalità fra il primo ed il secondo evento. Ciò si può dire anche per i punti dello spazio del 1° e 4° quadrante compresi fra le due semirette. Infatti anche in questi punti il segnale luminoso emesso al verificarsi di un primo evento non potrà arrivare in tempo per influenzare il secondo evento. In questa zona non vale il principio di causalità cioè un primo evento non può influenzare un secondo evento. Queste zone sono caratterizzate dal nome ALTROVE in quanto i due eventi sono assolutamente indipendenti l’uno dall’altro. Negli spazi caratterizzati dalla scritta ALTROVE la causalità non esiste più, gli eventi sono indipendenti gli uni dagli altri e quindi anche l’ordine del tempo può variare. L’ordine degli eventi viene alterato, quell’ordine degli eventi che era una certezza della meccanica di Galileo e Newton, che si fondava sull’esistenza di uno spazio e di un tempo assoluti e che ora viene messa in discussione portando con sé quel determinismo base indiscussa della meccanica classica. Ma del determinismo mi occuperò in un successivo articolo.

Maria Pia Strocchi, nata a Firenze il 20-01-1933, laureata in matematica e fisica, sposata e madre di tre figli, ha lavorato per 20 anni in laboratori di fisica di Licei Scientifici di Firenze per lezioni sperimentali di Fisica per poi passare all’insegnamento.