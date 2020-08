Appena “ripulita” riappare la discarica a cielo aperto

Una foto che da sola racconta lo scempio ambientale che gli incivili di turno portano avanti tutti i giorni in basso Molise. La zona è quella vicina all’ex Zuccherificio, quella tra Termoli e Portocannone. La stessa che per mesi era diventata discarica a cielo aperto e che appena qualche giorno fa era stata ripulita e bonificata a cura del Comune di Termoli. Una pulizia che è durata davvero poco. La foto scattata da un nostro lettore dimostra come qualche incivile di turno sia tornato a gettare nella zona rifiuti di ogni genere. In barba a qualsiasi regola di civiltá e buon senso.